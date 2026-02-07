TOBB 74 yaşında: Güçlü Türkiye misyonundan asla vazgeçmedik

Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 74 yıldır Güçlü Türkiye ve Güçlü Ekonomi hedefiyle çalıştığını belirterek, üyelerin sorunlarını takip etmeyi, dile getirmeyi ve çözüm üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti. TOBB’un yalnızca Türkiye’de iş dünyasının sesi olmadığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, küresel ölçekte de Türkiye’yi ve Türk iş dünyasını temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"İstihdamla güçlenen Türkiye misyonundan vazgeçmedik"

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"TOBB olarak sadece Türkiye’de iş dünyasının sesi olmakla kalmıyor, dünyada da ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etmenin onurunu taşıyoruz. Küresel iş dünyasının zirvesinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Üretim ve yatırımla büyüyen, istihdamla güçlenen, ihracatla dünyaya açılan bir Türkiye misyonundan asla vazgeçmedik.

TOBB; 367 Oda ve Borsası, 2 milyonu aşkın üyesiyle, ülkemizin kalkınmasına destek veren, geleceğine yatırım yapan büyük bir aile. Birliğimizin temellerini atan, bugüne gelmesinde emeği olan tüm mensuplarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyor, tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, vefat edenleri rahmetle yâd ediyorum."