TOBB, ABD Şikago’da ticaret merkezi kurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ABD’nin sanayi ve ticaret merkezi Şikago’da Ticaret Bakanlığı desteğiyle ticaret merkezi kurdu. Türkiye Ticaret Merkezleri mevzuatı kapsamında kurulan merkez, doğrudan ihracat yanında, hukuki ve idari konularda da yardım edecek, firmalara tam destek vermek için “tek durak ofisi” niteliğinde tasarlandı.

TOBB Genel Merkezinde ve online olarak ABD’nin Şikago Türkiye Ticaret Merkezinde açılış için düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı. Merkez, TOBB’un yurt dışında ilgili mevzuat kapsamında açtığı ilk Ticaret Merkezi olma özelliğini taşıyor. TOBB’dan verilen bilgide, Şikago O’hare havalimanına yakın bir noktada 10 bin metrekare alanda kurulan merkez Turkish Trade Center Chicago (TTC Chicago) ismiyle faaliyet gösterecek.

Bakan Pekcan: Yeni küresel rekabete unsurları oluşuyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan törende yaptığı konuşmada küresel rekabette yeni, farklı yol ve yöntemlere ihtiyaç duyulduğu bur ortama girildiğini belirterek, TTM’lerin bu yaklaşımla ortaya çıktığını belirtti. TOBB’un Şikago merkezi yanında, ABD New-York, Dubai, Londra gibi merkezlerin bulunduğunu vurgulayan Ruhsar Pekcan, TOBB’un varlığı ve Şikogo’nun özelliklerinden dolayı yeni merkezin büyük bir önem taşıdığını kaydetti.

ABD’nin çok büyük bir Pazar olduğunu, Şikago TTM’nin ABD’nin en büyük OSB’leri, en büyük 5. İthalatçı eyaleti, ABD’nin en büyük fuar-sergi merkezi, uçuş yoğunluğu ve otomotiv merkezine yakınlığı nedeniyle önem taşıdığını belirten Pekcan, “Bu merkezin, makine aksam parçaları, kimya, otomotiv aksam parçaları, çelik, mobilya konfeksiyon ile öne çıkacağını düşünüyoruz. Bunların büyük kısmı zaten Türkiye ile ABD’nin ticaretinin geliştirilmesinde sayılan öncelikli sektörler arasında” dedi.

Ruhsar Pekcan, 2020’de ABD’ye ihracatın salgın ortamında yüzde 13 artarak 10 milyar doları geçmesini önemli gördüğünü belirten Pekcan, “ABD, ülkemizin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sıraya ulaştı. Şimdi bu başarıyı sürdürülebilir kılmak gerekli. Açılış zamanlamasının oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, “Burada ofis depo gibi fiziki imkanların yanı sıra şirketlerimizin ABD’de duyabileceği her türlü hizmeti ABD’de yerleşik Türk ve Amerikalı profesyonel ekibimizle vereceğiz. TTM, Türk şirketleri için bir tek durak hizmet noktası olacak. Oradaki arkadaşlarımız şirket kuruluşundan, satış ve pazarlamaya, dağıtım ve lojistik işlerine kadar tüm işlerinde şirketlerimize yardımcı olacaklar. İşletmelerimiz isterse onlara ABD’de profesyonel bir satış elemanı tahsis edeceğiz. Bu profesyoneller Türk ürünlerinin satılması için tüm ABD’yi dolaşacak. Başarılı olacağını düşündüğüm bu TTM’nin ülkemize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ABD’nin 2,1 trilyonluk ithalatı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Yılda 650 milyar dolar tüketim maddesi alıyorlar, 150 milyar dolar gıda ve içecek ithal ediyorlar, 70 milyar dolarlık mobilya getiriyorlar. ABD aynı zamanda dünyanın en büyük inşaat malzemeleri ithalatçısı ülke. 120 milyar dolar tutarında inşaat malzemesi ithalatı gerçekleştiriyorlar. Sadece musluk, vana ve valf ithalatı 9 milyar dolar ki, bizim ABD’ye tüm ihracatımızdan fazla. Bizimse buralardaki payımız genelde hep bindeli rakamlarda kalmış durumda. İşte şimdi, biz de artık buradayız, bu büyük pazarda varız diyoruz. Öte yandan Kanada ve Meksika gibi yüz milyonlarca nüfusu olan ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile büyük pazarlara erişim imkanı var.” dedi.

Konuşmaların ardından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TTM Yönetim Kurulu üyeleri Tamer Kıran, Zeki Kıvanç, Ender Yorgancılar, Mustafa Saraçöz ve Sarp Kalkan, Şikago’da ise Başkonsolos Engin Türesin, Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, TTC Genel Müdürü Atakan Arıca, Barlas Bildir, Hulusi Tezcan’ın katılımıyla kurdele kesim töreni yapıldı.

Vahap Munyar moderasyonunda panel

Törenin ardından, Şikago TTC’nin tanıtımı amacıyla gazeteci, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğünde, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Dairesi Başkanı M. İlker Özdem, Şikago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, TOBB TM Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Genel Müdür Noyan Ciritoğlu, TTC Şikago Genel Müdürü Atakan Arıca katılımıyla panel düzenlendi.

Rakamlarla TTC Chicago

· 8800 m2 depo alanı

· 1500 m2 ofis alanı

· 300 kişilik etkinlik alanı

· Aynı anda 50 firmaya hizmet kapasitesi

· Şikago O’Hare Uluslararası Havalimanına 1 km mesafe