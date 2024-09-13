TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı imzalandı! Hedef: 100 milyar dolarlık ticaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki (TOBB) törende söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, başta savunma ve dijital dönüşüm gibi kritik sektörler olmak üzere pek çok alanda, Türkiye ve ABD işbirliğinin sürdüğünün altını çizdi. İki ülke arasında işbirliklerinin artarak devam edebilmesi için vize uygulamasında iyileştirme yapılmasını beklediklerini kaydetti ve imzalanan zaptın gelecek 2 yılın çalışma planının belirleneceğini vurguladı.

"ABD'li yatırımcıları daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yılki eylem planlarında Türkiye'de ve ABD'de bir dizi ortak etkinlik üzerinde anlaşma sağladıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, şu anda Türkiye'de 2 bine yakın Amerikan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve toplam yatırımlarının 15 milyar dolara yakın olduğunu aktardı. Türk şirketlerinin de ABD'ye 11 milyar dolar civarında yatırım yaptığına değinen Hisarcıklıoğlu, "ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. TOBB olarak Chicago'da ikili yatırım ve ticarete katkı sağlayacak Ticaret Merkezi'ni faaliyete geçirdik. Bu merkezin sağladığı destekle firmalarımız ABD piyasasına daha kolay girme imkanı buluyor. ABD'li şirketleri de bu Ticaret Merkezi'nin hizmetlerinden yararlanmaya davet etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

İlişkilerin düzeyinin, iki müttefik ülke için olması gereken noktaya yükseltmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin, daha liberal kurallarla düzenlenmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

Gündem maddelerinden biri: İş insanlarının vize erişiminin kolaylaştırılması

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise işbirlikleri için TOBB'a teşekkürlerini iletti. Choksy, 115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) Başkanlığına seçilen Hisarcıklıoğlu'nu tebrik etti ve savunma, e-ticaret, kurumlar vergisi gibi pek çok alanda görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergiler getiren Section 232 uygulamasının kaldırılması için çalıştıklarına dikkati çeken Choksy, iş insanlarının vize erişiminin kolaylaştırılmasını ve Gümrük Birliğinin modernize edilmesini desteklediklerini belirtti.