TOBB açıkladı: 2025’in ilk 8 ayında kaç şirket açıldı, kaç şirket kapandı?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ait açılan ve kapanan şirket sayılarını duyurdu. Buna göre, 2025’in ilk 8 ayında, 2024’ün ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,5 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,5 oranında arttı.

2025’in ilk 8 ayında, 2024’ün ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 11,1, kapanan kooperatif sayısı yüzde 11,1 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,1 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre azaldı

2025 yılının ağustos ayında, ağustos 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 43,8 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 oranında arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 36,1 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,3 azaldı.

Kapanan şirket sayısı azaldı

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 25,3 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 34,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 27,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 oranında azaldı.

Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Ağustos 2025’te kurulan toplam 9 bin 328 şirket ve kooperatifin yüzde 87,6’sı limited şirket, yüzde 11,1’i anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,7’si İstanbul, yüzde 10,7’si Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu.

2025'te toplam 72 bin 488 şirket ve kooperatif kuruldu

Ağustos 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,8 oranında azaldı.

2025 yılında toplam 72 bin 488 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 63 bin 420 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 61,3’ünü 7 bin 798 anonim şirket ise yüzde 38,7’sini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 27,8 oranında azaldı.

Ağustos 2025’te şirket ve kooperatiflerin 2 bin 930’u ticaret, 1.324’ü inşaat ve 1.124’ü imalat sektöründe kuruldu. 654 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 654’ü inşaat, 382’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 83’ü imalat faaliyetleri sektöründedir.

Ağustos 2025’te kurulan 118 kooperatifin 87’si konut yapı kooperatifi, 16’sı işletme kooperatifi, 7’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

826 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Ağustos 2025’te kurulan 826 yabancı ortak sermayeli şirketin 605’i Türkiye, 28’i İran 27’si Türkmenistan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 826 yabancı ortak sermayeli şirketin 81’i anonim, 745’i limited şirketi oldu. 2025 yılında kurulan şirketlerin 585’i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 220’si ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 193’ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,2’sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.