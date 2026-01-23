TOBB açıkladı: 2025'te kapanan şirket sayısı belli oldu!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aralık ayına ve 2025 yılının tamamına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısı, kasıma kıyasla yüzde 34,7 artışla 9 496'dan 12 bin 795'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 193,6 artarak 7 bin 283 olarak belirlendi. Kasımda 2 bin 481 şirket kapanmıştı.

Aralıkta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarken kapanan şirket sayısı da yüzde 3,6 oranında azaldı.

2025'te 33 bin 270 şirket kapandı

2025 yılının tamamına bakıldığında ise Ocak-Aralık döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 düşüşle 113 bin 779'a geriledi. Geçen yıl kurulan şirket sayısı 115 bin 463 idi.

2025'te kapanan şirket sayısına bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 5,9 artış yaşandı. 2024'te 31 bin 416 şirket kapanırken bu sayı 2025'te 33 bin 270'e yükseldi.

Kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayıları

Aralıkta bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,4 artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 103,4 oranında arttı.

Kurulan kooperatif sayısı ise önceki aya oranla yüzde 18,6 oranında artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 284,9 yükseldi.

12 aylık verilerde ise kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen yılki 17 bin 727 seviyesinden 16 bin 286'ya geriledi.

12 aylık kooperatif kapanışlarına bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 6,4 yükseliş görüldü. 2025'te 1276 kooperatif kapanırken geçen yıl bu sayı 1199 seviyesindeydi.