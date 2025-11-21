Ekimde kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı, eylüle kıyasla yüzde 7,6 artışla 9 759'dan 10 bin 505'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 15,1 artarak 2 bin 688 olarak belirlendi. Eylülde 2 bin 336 şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artış gösterdi

10 ayda 23 bin 506 şirket kapandı

10 aylık verilere bakıldığında ise 2025 Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşüşle 91 bin 488'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde kurulan şirket sayısı 92 bin 712 idi.

Ocak-ekim döneminde kapanan şirket sayısına bakıldığında ise geçen yıla göre yüzde 10,7 artış yaşandı. 2024'ün ik 10 ayında 21 bin 230 şirket kapanırken bu sayı 2025'te 23 bin 506'ya yükseldi.

Kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayılarında son durum

Ekimde bir önceki aya göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,6 artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 35,8 oranında arttı.

Kurulan kooperatif sayısı ise önceki aya oranla yüzde 4,4 oranında artarken kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,1 yükseldi.

10 aylık verilerde ise kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı geçen yılki 13 bin 448 seviyesinden 12 bin 554'e geriledi.

10 aylık kooperatif kapanışlarına bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 yüksleiş görüldü. 2025'in ilk 10 ayında 796 kooperatif kapanırken geçen yıl bu sayı 707 seviyesindeydi.