TOBB açıkladı: Ocak ayında kurulan ve kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ocak 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,8 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,5 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 74,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 79 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,9 oranında azalış oldu.

Kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre arttı

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artış oldu. Ocak 2025’te, Ocak 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,2 azaldı.

Yılın ilk ayında kapanan şirket sayısı yüzde 16,2 arttı

Ocak 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,5 oranında arttı.

Yılın ilk ayında tüm illerde yeni şirketler kuruldu

Yılın ilk ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşirken, Ocak 2025’te kurulan toplam 11 bin 202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2’si limited şirket, yüzde 10,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,1’i Ankara, yüzde 6,3’ü İzmir’de kuruldu.

Ocak 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 24,7 oranında azaldı.

Şirketlerin sermayelerinin toplamı ocakta azaldı

Ocak 2025’te 11.202 şirket ve kooperatif kuruldur. Bu dönemde kurulan toplam 9.877 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 81,1’ini, 1.156 anonim şirket ise yüzde 18,9’unu oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 24,7 oranında azaldı.

En fazla şirket kuruluşu ticaret sektöründe

Ocak 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3.583’si ticaret, 1.568’i imalat ve 1.332’si inşaat sektöründe, 547 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Ocak 2025’te şirket ve kooperatiflerin 3.583’si ticaret, 1.568’i imalat ve 1.332’si inşaat sektöründe kurulmuştur. Ocak 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 547’si inşaat, 534’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 164’ü sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri sektöründedir.

Ocakta en çok kapanan şirketler toptan ve parekende sektöründe

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 720’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 267’si imalat, 148’i mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 911’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 343’ü sanat, spor ve eğlence (rekreasyon) faaliyetleri, 243’ü imalat sektöründedir.

En çok kurulan kooperatif konut kooperatifi

Ocak 2025’te kurulan 167 Kooperatifin 104’ü Konut Yapı Kooperatifidir. Ocak 2025’te kurulan 267 Kooperatifin 104’ü Konut Yapı Kooperatifi 31’i İşletme Kooperatifi, 13’ü Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Ocak 2025’te 537 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Ocak 2024’te kurulan 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 333’ü Türkiye, 26’sı İran, 22’si Almanya ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulan 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 73’ü anonim, 464’ü limited şirkettir. Ocak 2025’te kurulan şirketlerin 60’ı Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 30’u Bilgisayar programlama faaliyetleri, 27’si İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,5’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.