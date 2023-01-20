TOBB: Aralık'ta kurulan şirket sayısı yıllık %53,8, kapanan şirket sayısı yıllık %20,1 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısı %27,8 kurulan kooperatif sayısı %38,8 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,7 azaldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %53,8 artış oldu. Aralık 2022’de, Aralık 2021’e göre kurulan şirket sayısı %53,8 kurulan kooperatif sayısı %75,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,7 arttı. Aralık 2022’de kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre %20,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,3 kapanan kooperatif sayısında %26,8 arttı. Aralık 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %12,8 artış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %14,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %50,2 kurulan kooperatif sayısı %12,8 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %177,3 kapanan kooperatif sayısı %218,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %41,3 artış gerçekleşti.

Tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Aralık 2022’de kurulan toplam 15.264 şirket ve kooperatifin %84,9’u limited şirket, %13,6’sı anonim şirket, %1,5’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin %35,9’u İstanbul, %9,9’u Ankara, %6,2’si Antalya’da kuruldu. Aralık 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %36,0 oranında arttı.



2022 yılında toplam 142.214 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 122.409 limited şirket, toplam sermayenin %70,9’unu, 17.798 anonim şirket ise %28,9’unu oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre %36,0 oranında arttı.

Aralık 2022’de şirket ve kooperatiflerin 4.990’ı ticaret, 2.286’sı imalat ve 2.014’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.318 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Aralık 2022’de şirket ve kooperatiflerin 4.990’ı ticaret, 2.286’sı imalat ve 2.014’ü inşaat sektöründe kuruldu. Aralık 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.318’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 833’ü inşaat, 408’i imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1.559’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 713’ü inşaat, 631’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.381’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518’i inşaat, 370’i imalat sektöründe gerçekleşti.

Aralık 2022’de kurulan 230 Kooperatifin 155’i Konut Yapı Kooperatifi, 42’si İşletme Kooperatifi, 17’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

Aralık 2022’de 1.539 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Aralık 2022’de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 802’si Türkiye, 155’i Rusya Federasyonu, 92’si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 1.539 yabancı ortak sermayeli şirketin 165’i anonim, 1.374’ü limited şirket oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin 3.070’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 1.043’ü Gayrimenkul acenteleri ve 938’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 73,1’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.