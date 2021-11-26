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TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu'dan asgari ücret için üç öneri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon üzerinde artması gerektiğini belirtti. Hisacıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin üç öneri yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, işletmelerin sürdürülebilirliğinin de zarar görmemesi ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Asgari ücrette vergi kaldırılmalı. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmeli. Asgari ücret desteği artırılmalı" tavsiyelerinde bulundu.

Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıklamıştı.

TİSK de çalışanların enflasyona karşı korunması talebine katıldıklarını ve işveren desteğinin bu yıl 'hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini' belirtmişti.

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