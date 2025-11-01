TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıkladı: Nefes kredisinde 3'üncü paket yolda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretler kapsamında Eskişehir'e geldi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün başarısına ilişkin konuştu.

3 milyar dolardan 270 milyar dolar ihracata...

Hisarcıklıoğlu, "Son 40 senede, rahmetli Özal'dan bu yana müthiş bir başarı elde ettik. Tarım ağırlıklı bir ekonomiden bir sanayi devine dönüştük. Türkiye bugün İtalya, Çin, Rusya, İsrail dahil bu coğrafyanın tamamında en büyük sanayi devi olan ülke konumuna geldi. Bu da Türk özel sektörünün müthiş bir başarı hikayesidir" dedi.

İHA'nın haberine göre; TOBB Başkanı, Türkiye'nin Özal dönemi başlangıcında 3 milyar dolar ihracat yaptığına değinirken sözlerini şöyle sürdürdü:

- Rahmetli Özal geldiği zamanki 3 milyar dolar yıllık ihracatın yüzde 95'i tarım ürünüydü. Bugün ne yapıyoruz? 270 milyar dolar sanayi ürünü satıyoruz. Kime satıyoruz? Dünyanın en gelişmiş pazarlarına, Avrupa'ya, ABD'ye satıyoruz. Yüzde 50'si bunlara gidiyor. Bu, bizim kalitede ve rekabetçilikte ne kadar öne çıktığımızın en somut göstergesi."

Nefes kredisinde üçüncü paket yolda

'Nefes' kredisinde toplamda 55 milyar lira iznin aldığından bahseden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere, yaşamakta olduğumuz finansmana erişim sıkıntısını bir nebze olsun çözmek, hafifletmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 'Nefes' kredisini başlattık.

- Burada ilk önce 30 milyar onay almıştık. Ki 30 milyar denizde bir damla su, ihtiyacımız çok büyük. Bu sanayicilerimiz için değil de küçük üyelerimiz açısından önemliydi. Akabinde yine ikinci paketin iznini aldık, 25 milyar. Toplam 55 milyar lira küçük ölçekteki üyelerimize ulaştı.

- Şimdi talepler devam ediyor, inşallah yakın zamanda üçüncüsünü de başlatacağız. Başkanlarımızla birlikte bunları takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.