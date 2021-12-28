TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar daha vicdanlı davranmalı

Mehmet KAYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, Merkez Bankası politika faizinin yüzde 14 olmasına karşılık, ticari kredilerin yüksek faizli seyrettiğini belirterek, “Son günlerde kredi faizlerini olağan üstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30’ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırım-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hizmet ve ticaret kesiminde salgın etkilerinin sürdüğünü ve bu nedenle desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, kamudan alacağı olan firmaların alacaklarının ödenmeye başlamasını olumlu bulduklarını kaydetti.

Hisarcıkloğlu TL’nin olağan dışı değer kaybının durmasını da olumlu bulduklarını vurgulayarak, “Türk Lirasında yaşanan olağandışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu buluyor ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her adımı destekliyoruz.

Yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra, mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inanıyoruz. Tüm bu gelişmeler, reel sektördeki moralleri yükseltmekte, çalışma şevkimizi artırmaktadır. Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor” diye konuştu.