TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: D-8 içi ticaret hacmi maalesef yeterli değil

Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25'inci kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen ‘D-8 Yatırım Forumu’ gerçekleştirildi.

D-8 Sekretaryası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde forumun açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, D8 ülkelerinin Avrupa, Asya ve Afrika gibi çok önemli 3 kıtaya yayılmış durumda olduğuna dikkat çekti.

D-8 ülkelerinin zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Dünyanın yaklaşık yedide birini teşkil eden genç ve dinamik nüfusumuz var. 3,8 trilyon dolarlık bir ekonomimiz var. D-8 kurulduğunda 1.820 dolar olan kişi başına düşen milli gelir ortalamamız, bugün 4 bin 500 doları aştı. Toplam ticaretimiz 1,6 trilyon dolar. Dünya ticaretinin yüzde 4,5'ini gerçekleştiriyoruz. D-8 içi ticaret, toplam ticaretimizin sadece yüzde 6,5'i kadardır. D-8 içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan fazla artması çok önemli olmakla birlikte maalesef yeterli değildir. D-8 içi ticaretimizi, ilk aşamada toplam ticaretimizin yüzde 30'una ulaştırmalıyız. Yani 500 milyar dolar hedefine ulaşmalıyız. Bunun için Tercihli Ticaret Anlaşması'nın çok önemli olduğuna inanıyorum. Anlaşmanın tüm üye ülkeler tarafından mümkün olan en erken zamanda onaylanması büyük önem arz ediyor. Sonraki aşamada da, anlaşma kapsamındaki ürünleri artırmalıyız. Bir sonraki adım da D-8 Serbest Ticaret Anlaşması olmalıdır. Zira ticaret; zenginliğin, refahın ve barışın temelini oluşturur. Bu üçü aslında birbirini tamamlayan zincirin önemli halkalarıdır. Ticareti iş insanları yapacak. Bunun için de karşılıklı seyahatlerimizde, vize gibi hiçbir engel olmamalıdır. Özellikle iş insanlarımız için vize konusu da bir başka önceliğimiz olmalıdır."

"Daha çok ticaret yapmalıyız"

Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemiyle ekonomilerde ciddi zorluklar yaşandığını, değer zincirlerinde kopmalar ve hammadde fiyatlarında artış olduğunu, enerji ve gıda arz güvenliği sorunlarının ortaya çıktığını anlattı.

Ukrayna savaşı ile karşı karşıya olunduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Savaşın olumsuz etkileri tüm dünyaya yayılıyor. Özellikle hammadde temini, enerji ve gıda arzı güvenliği önümüzdeki dönem önceliklerimiz arasında yer almalıdır." dedi.

Ticaretten tarım ve sanayiye, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel bazda iş birlikleri bulunduğunu ancak var olan ortaklıkların adeta "okyanusta damla" olduğunu, potansiyelin kullanılmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, daha çok ticaret ve üretim yapılması gerektiğini söyledi.

Üretimde katma değeri yüksek ürünlere yönelmenin önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, karşılıklı yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Genç nüfusa daha iyi meslekler, daha parlak bir gelecek bırakılması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, devamında şunları söyledi: “Dijital ekonomi, elektronik ticaret ve yeşil büyüme gibi yeni alanları iş birliğimize dahil etmeliyiz. Aynı şekilde, ticaretin kolaylaştırılması ve bu kapsamda gümrük konularında iş birliğini önceliklerimiz arasına dahil etmeliyiz. Lojistik bağlarımızı ve altyapımızı geliştirmeliyiz. Aramızdaki iş yapma iklimini kolaylaştırmamız gerekiyor. Yatırımcı dostu politikalar bu açıdan çok önemlidir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde, işleyen bir tahkim sistemi yönlendirici olmaktadır. Ülkelerimiz uluslararası tahkime açık olmalıdır. Bu açıdan İstanbul'da kurulan İslam İşbirliği Tahkim Merkezi'nden yararlanmalıyız. Biz D-8 Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu alanda hükümetlerimizin atacağı adımlara destek olmaya ve bu adımları somut iş birliklerine dönüştürmeye hazırız. Yatırım ortamı yatırımcılara güven vermelidir. Yatırımcıları daha fazla yatırım yapmaya özendirmeli, yeni yatırımcılar için cazip koşullar sunmalıdır. D-8 Ticaret ve Sanayi Odası, D-8 için ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya hazırdır.”