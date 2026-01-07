TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Denetimsiz e-ithalat KOBİ’ler ve tüketici için ciddi risk

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, denetimsiz e-ithalata ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, uygulamanın hem tüketici güvenliği hem de KOBİ’ler açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, basitleştirilmiş gümrük mevzuatı kapsamında ülkeye giren ürünlerin önemli bir bölümünün risk taşıdığını belirterek, Ticaret Bakanlığı tarafından Ekim 2025’te yapılan denetimlerde bu ürünlerin yüzde 81’inin riskli olduğunun tespit edildiğini hatırlattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile denetimsiz e-ithalat döneminin sona erdirilmesini olumlu karşıladıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Denetimsiz e-ithalat; tüketici için risk teşkil eden, KOBİ’leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorundu. Tüm dünya gibi Türkiye’nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal bir şey olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Alınan önlemlerin yerli üretimi, yurt içi e-ticaret platformlarını ve adil rekabeti koruyacağını belirten Hisarcıklıoğlu, sürece katkı sunan Ömer Bolat ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, “Ticaretin de sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır” ifadesini kullandı.