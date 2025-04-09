TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gümrük vergileri ve kotalarla duvarlar örülen bir dünya istemiyoruz

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Bakanların katılımıyla Nairobi’de düzenlenen, Dünya Odalar Federasyonu Afrika Zirvesi’nde uluslararası ticaretteki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Artan korumacılık eğilimlerinin iş dünyasına etkilerinin ve iş dünyasının yol haritasının ele alındığı Zirve’de konuşan Hisarcıklıoğlu “Son dönemde ABD’nin gümrük tarifelerini artırma kararı, Çin’in buna aynı şekilde karşılık vermesi yeni bir ticaret savaşını tetikledi. Şimdi birçok ülke yeni tarifelere hazırlanıyor. Bu gelişmeler, küresel ticarette belirsizlikleri artırıyor; yatırımları ve büyümeyi yavaşlatıyor. Dünya ekonomisini zorlu bir dönem bekliyor” dedi.

Gümrük vergileri ve kotalarla duvarlar örülen bir dünya istemediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Tarih bize bunun ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Büyük Buhran döneminde ülkeler pazarlarını kapattığında küresel kriz daha da derinleşmişti. Aynı hataları yeniden yapmamalıyız. İş dünyası olarak bizler her zaman adil, özgür ve kurallara dayalı bir ticaret düzeninden yana olduk; olmaya da devam edeceğiz. Çünkü ticaretin olduğu yerde zenginlik, istihdam ve refah vardır. Küresel refahın, adil ve öngörülebilir kurallara bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, serbest ticaretin savunucusu olmayı sürdüreceğiz.”

"İş dünyası sesini yükseltecek"

Ticaret ve sanayi odalarının 100 yılı aşkın süredir serbest ticaretin en büyük destekçileri olduğunun altını çizen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünya Odalar Federasyonu (WCF), bugün 170’ten fazla ülkede 45 milyon işletmeyi temsil ediyor. Bu, oldukça güçlü bir sestir. Bu sesi hep birlikte yükselterek, hükümetlerin çatışma yerine iş birliğini tercih etmesini hedefliyoruz. Hükümetler duvarlar örse de, biz iş dünyası olarak köprüler kuracağız. Siyasetin zayıflatmaya çalıştığı bağları güçlendirmeye devam edeceğiz. Dünya Odalar Federasyonu olarak, "Barışın Tüccarları" misyonuna sahip çıkıyoruz” diye konuştu.