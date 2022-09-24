TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Halkın zengin olabilmesinin yolu, ticaretten geçer

Elazığ’da bazı temaslarda bulun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası tarafından ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ programında açıklamalarda bulundu.

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek üzere Fırat Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalarda yeşil mutabakat bölgesel eylem planı hazırlandığını belirtti. “Odamız ve borsamız el birliği yaparak hayvancılığa ve gıda sanayisine büyük değer katacak olan Elazığ Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB'yi kuruyor." ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, bugün gelişmiş ülkelerdeki oda ve borsalar hangi standartlarda üyelerine hizmet veriyorsa, Elazığ'daki oda ve borsanın da aynı standartlarda hizmet verdiğini kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu salgın döneminde 365 oda ve borsanın görevinin başında olduğunu, üyelerin sıkıntısını ve derdini her gün kendisine bildirdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, devamında şunları kaydetti: “Pandemi döneminde bana 220 talebiniz olmuş, 220 talebin yüzde 97’si ama öyle ama böyle çözüldü. Zengin olmanın yolu tek bir yoldan geçer, o da ticarettir. Ticaretin olmadığı yerde zenginlik olmaz. Yeraltı kaynaklarıyla halkın zenginlikleri olmaz. Halkın zengin olabilmesinin yolu, ticaretten geçer. Ticaretin tek bir talebi var; o da huzurdur, huzur oldu mu istihdam ve yatırım başlar. Şu anda bölgede herkes bizden yeni OSB istiyor. Bu yatırım iştahının göstergesidir. Huzur oldu mu ticaret, ticaret oldu mu zenginlik olur. Bundan sonra Allah’a çok şükür buralarda bir yatırım iştahı var, bunu Ankara'da da görüyorum çünkü herkes yatırım yeri için talepte bulunuyor benden."