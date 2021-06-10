TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kırgızistan ile ticaret hacmini artıracağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bizler bunu artıracağız ve belirlenen 2 milyar dolar hedefine ulaşacağız. İki kardeş ülke el ele vererek, Kırgızistan ekonomisini daha çok büyüteceğiz." dedi.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Fahri Doktora Tevcih Töreni ile Türk-Kırgız İş Forumu TOBB Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye iş dünyası olarak biz de Kırgızistanlı kardeşlerimize hep destek olacağız." dedi.

" 2 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 500 civarında Türkiye sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Bu firmaların, 5 bini aşkın Kırgız vatandaşına istihdam sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, Kırgızistan'a en çok yatırım yapan ilk 4 ülke arasında yer alıyor. Müteahhitlerimiz bugüne kadar 75 projede 1 milyar dolar değerinde proje üstlendi. Bu projelerle firmalarımız Kırgızistan'ın kalkınma hamlesine destek verdiler. Türkiye olarak firmalarımızın buradaki yatırımlarından şüphesiz ki daima gurur duyuyoruz. Gelecekte çok daha başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum. Ticaret hacmimiz şu an sadece yarım milyar dolar düzeyinde. İnanıyorum ki bizler bunu artıracağız ve belirlenen 2 milyar dolar hedefine ulaşacağız" dedi.

Türk iş insanlarına davet

Kırgız Cumhuriyeti Yatırımların Teşviki ve Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov da Kırgızistan'a yatırımların artması için mekanizmaları oturtmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk yatırımcıların Kırgızistan'a gelmesi ve onların güvenliğini artırmak için her şeyi yapacağız, bürokrasiyi azaltacağız diye konuşmamız yeterli değildir. 9 Temmuz'da Kırgızistan'da gerçekleşecek olan Kırgız-Türk Hükümetlerarası Komisyon'un onuncu oturumuna tüm Türk iş insanlarını davet ediyorum." dedi.