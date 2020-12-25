TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Reformlar devam etmeli

Ankara Odalar ve Borsaları müşterek toplantısı yapıldı. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Faik Yavuz ile Ankara il ve ilçelerindeki oda ve borsaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dünyanın şartlarının sürekli değiştiğini belirterek, reformların mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. Yabancı sermaye ihtiyacından bahseden Hisarcıklıoğlu, makro sorunlar çözülmeden mikro sorunlarda çözüm olamayacağını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde düzenlenen toplantılarla iş dünyasının sorunlarını yetkililere aktardıklarını vurgulayarak, “Özel sektörün acil istek ve talepleri nelerdir diye sorduk. 365 oda ve borsadan 70 maddelik öneri seti geldi. Önerileri düzenlediğimiz toplantılarla Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkililerine ilettik ve bu maddelerin tamamına yakını uygulanmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir toplantının açılışında yaptığı konuşmasında odanın COVID-19 dönemindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Büyük umutlarla başladıkları 2020’nin pandemi ve deprem felaketleriyle çok zor geçtiğini belirten Özdebir, izolasyonların kısmen kaldırılmaya başladığı 3’üncü çeyrekte toparlanmanın da başladığını aktardı. Özdebir, 2021’de yazılması gereken yeni büyüme hikayesinin en önemli unsurunun teknolojik dönüşümle dışa bağımlılığı azaltmak olması gerektiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran COVID-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin ekonomiyi doğrudan etkilediğini belirtti ve “Salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeni içinde öne çıkmak, rekabetçiliği artırmak, yeni tedarik ağının içinde var olmak için yol haritamızı çizmek zorundayız” diye konuştu.

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber ertelenen yatırımların yeniden canlanacağını vurguladı ve “Aşının adı bile piyasaları hareketlendirdi, yatırım iştahını uyandırdı. 2021 yılı öyle görünüyor ki bizim bu beladan kurtulacağımız yıl olacak” dedi.