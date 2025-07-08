TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Sınırlar, sermaye ve mal hareketliliğine engel olmamalı”

Özlem SARSIN- İZMİR

TOBB ve Arap Odalar Bir­liği işbirliğinde Türk-A­rap Odası Yönetim Ku­rulu Toplantısı ve İş Forumu, İzmir’de yapıldı. İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplan­tıya, TOBB Başkanı Rifat Hi­sarcıklıoğlu, Arap Odalar Birli­ği Başkanı Samir Majoul, Arap Odalar Birliği Genel Sekrete­ri Khaled Hanafy, büyükelçiler ile 15 Arap ülkesinden 100’ün üzerinde iş insanı katıldı. Hi­sarcıklıoğlu, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, İsrail’in Gazze ve bölgedeki saldırgan politikalarının huzur ve istik­rarı tehdit ettiğini söyleyerek, “Suriye’deki normalleşme sü­recini memnuniyetle takip edi­yoruz. TOBB olarak inşallah 3 gün sonra Şam’a gideceğiz. Su­riye’nin yeniden imarına nasıl destek verebiliriz, özel sektörü ve girişimciliği nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz, bunların çalışmalarını yapacağız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ekonomik iş birliğinde hukuki zemin oluş­turmak amacıyla İstanbul’da Tahkim Merkezi kurdukları­nı aktararak, “Sınırlarımız, ül­kelerimiz arasındaki serma­ye, mal ve hizmet hareketlili­ğinin önünde bir engel teşkil etmemeli. Biz bir taraftan kar­deşiz diyoruz, diğer yandan kardeşlik hukukunun gereğini yapmıyoruz. Vize ve geçiş en­gelleri koyuyoruz. Bizim kül­türümüzde kardeşler birbiri­nin evine vize alıp değil, selam verip girer. Şunu da unutma­yalım ki iş insanları en rahat ulaşabildikleri ülkeyle tica­ret ve yatırım yapar. Malların serbest dolaşımı için, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesin­de başlatılan Tercihli Ticaret Anlaşması çok önemli adım olmuştur. Bu anlaşmanın kap­samı daha da genişletilmeli­dir. Diğer yandan sanayi, tu­rizm ve tarım alanında, Arap ülkelerinin sermaye birikim­leri ile Türk özel sektörünün üretim tecrübesini bir araya getirmeliyiz” ifadelerini kul­landı. Hisarcıklıoğlu, kadın­ların girişimcilik potansiyeli­ni artırmak ve iş dünyasında daha aktif rol almalarını sağ­lamak amacıyla İslam Odası bünyesinde Kadın Girişimci­ler Kurulu oluşturduklarını sözlerine ekledi.

“Ekonomik köprüleri yatırım yoluyla kurmalıyız”

Arap Odalar Birliği Başkanı Samir Majoul da Dünya Oda­lar Federasyonu Başkanlığı’na (ICC) ikinci kez seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik eder­ken, İzmir’deki orman yangın­larına müdahale ederken ha­yatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Arap ve Türk ilişkileri­nin köklerinin tarihin derin­liklerine uzandığını belirten Majoul, “Jeopolitik konum iti­barıyla yaşanan zorluklar kar­şısında ilişkilerimiz daha da önemli hale gelmektedir. Ti­caret potansiyelimiz çok yük­sek, bu forum yeni iş ortaklık­larının kurulması için fırsat yaratıyor. Yatırımları üzerin­den ülkeler arasında iyi iliş­kiler kurulabilir. Bununla ye­tinmemeli, iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Bizi birbirine bağlayan ekonomik köprüleri desteklemek, bunları yatırım yoluyla gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi yatırımlarla ge­liştirmeli, karşılıklı güven sağ­lamalı ve uzun süreli ortaklık­lar gerçekleştirmeliyiz. Arap dünyası olarak Türkiye’de ge­lecek vadeden katma değerli sektörlere yatırım yapmalı­yız” şeklinde konuştu.

Yuvarlak masada biraraya geldiler

Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Khaled Hanafy de forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, Türk-Arap iş dünyasının gele­cekte yeni başarı hikayeleri ya­zacağına inandığını kaydetti. Konuşmaların ardından “yu­varlak masa” toplantılarında Türkiye ve Arap ülkeleri ara­sındaki iş birliği fırsatları ve ikili görüşmeler yapıldı. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işın­su Kestelli, İzmir Ticaret Oda­sı Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Baş­kanı Ender Yorgancılar da bi­rer konuşma yaptı.

“İhracatımızın %20’si Arap ülkelerine”

Hisarcıklıoğlu, AB ve ABD’nin Suriye’ye uyguladıkları ekonomik yaptırımları kaldırmasının ülkenin kalkınmasına ivme katacağına işaret etti. Türkiye’nin %94’ü sanayi malı 12 bin 600 farklı ürünle, 200’den fazla ülkeye yılda 270 milyar dolar ihracat yaptığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Son yıllarda Arap ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin Arap ülkelerine olan ihracatı 20 yıl önce sadece 5 milyar dolardı. Bu, Türkiye’nin ihracatının %10’uydu. 2024’te 50 milyar doları geçti ve Türkiye’nin yıllık toplam ihracatının %20’sine ulaştı. Yine son 20 yılda Türkiye, 50 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı Arap ülkelerinden aldı. Her sene ortalama 10 milyon Arap turist Türkiye’ye seyahate geliyor. Çok daha iyisini yapacak potansiyelimiz mevcut” diye konuştu.