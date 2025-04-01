TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Şirketlerimiz siyasi tartışmanın dışında tutulmalı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 'boykot' çağrılarının yanlış olduğunu belirterek, "Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı" dedi.
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Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından 'boykot' çağrılarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot yanlış. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı"