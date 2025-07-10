TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Suriye'de temaslarda bulundu

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından Suriye'de gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Türkiye-Suriye ticari ilişkilerini geliştirmek, ülkenin sanayi ve ticari altyapısının yeniden inşasını görüşmek üzere TOBB heyeti olarak Suriye'de olduklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Şaar'la da bir araya geldik. İşbirliği imkanlarını konuştuk. Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ise Suriye Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Suriye, Şam Ticaret Odası, Şam Sanayi Odası, Şam Kırsal Ticaret Odası ve Humus Sanayi Odası başkanları ve iş insanları ile bir araya geldik. İkili ticari ilişkileri değerlendirdik." ifadesini kullandı.