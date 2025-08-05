TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türk şirketleri Suriye’de iş yapmaya hevesli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülke arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Suriye’nin en zor döneminin geride kaldığını ve istikrarın yeniden tesis edilmeye başladığını söyledi. Karşılıklı ticaret ve yatırımlar için uygun koşulların oluşmaya başladığını, ulaşım imkanlarının da çeşitlendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan yaklaşımı desteklediğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, “Suriye’nin ekonomik kalkınmasında özel sektörün anahtar rolü olduğuna inanıyoruz. Türkiye deneyimimiz, özel sektörün gelişimi için güçlü bir oda sistemini gerektiriyor. Suriye’deki oda sisteminin yeniden inşası ya da geliştirilmesine destek vermeye hazırız. Ekonomik toparlanma, siyasi istikrarı güçlendirecek ve yeniden inşa sürecinde gereken kaynakların sağlanmasını kolaylaştıracaktır” dedi.

“Türk firmaları Suriye’de iş yapmak konusunda çok hevesliler”

Türkiye’de faaliyet gösteren Suriyeli şirketlerin giyim, gıda, tekstil ve mobilya gibi hafif sanayi alanlarında üretim yaptığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu firmaların tedarik zincirlerini ülkelerine taşımak istediklerini aktardı.

İç savaş döneminde 2,5 milyar dolar olan Türkiye-Suriye ticaret hacminin 486 milyon dolara kadar düştüğünü hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Suriye’nin 2024 itibarıyla en büyük ticaret partnerinin Türkiye olmasından mutluyuz. Türk firmaları Suriye’de iş yapmak konusunda çok hevesliler. Bunun için gerekli yatırım altyapısının kurulması ve güvenliğin sağlanması şart. Türkiye’nin sanayileşme sürecindeki deneyimleri, bu süreçte yol gösterici olabilir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar’ın konuşmalarıyla devam etti.