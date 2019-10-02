TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: YÖREX Türkiye’nin markası

02 Ekim 2019

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in Türkiye’nin markası haline geldiğini belirterek, “Antalya Ticaret Borsamız bu fikri geliştirdi, ulusal bir marka haline getirdi” dedi.

10’UNCU YIL COŞKUSU

TOBB’un Anadolu’yu buluşturan YÖREX’e başından beri inandığını ve destek verdiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Düzenlendiği ilk yıl 42 ilin katılımıyla gerçekleşen YÖREX, geçen yıl 72 ili bir araya getirdi. 10’uncu yılında ise YÖREX’e tüm illerin katılımının yanı sıra ziyaretçi sayında da rekor bekleniyor. YÖREX Anadolu’nun ruhu, kimliği, tüm renklerini bir araya getiren büyük bir organizasyon. 10 bin metrekare alanda Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine gelen katılımcılar, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana duruyor. Ben de her yıl katılarak burada Türkiye turu yapıyorum. Her defasında nasıl daha fazla büyüdüğünü, daha fazla nasıl geliştiğine de bizzat şahitlik ediyorum” diye konuştu.

MİLLİ EKONOMİ

12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun binlerce yöresel ürünü barındırdığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamazsak, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok. Artık insanlar yerel ve doğal ürünleri tercih ediyor. Bunun için de daha fazla para ödüyorlar. İşte YÖREX bize bu imkanı sunuyor. Üreticimize ve müteşebbisimize yeni fırsatlar açıyor” diye konuştu.

YÖREX’in “bize ait olanı tüketelim” mantığıyla milli değerlere sahip çıkan bir organizasyon olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kültürümüzü, el emeği göz nuru ürünlerimizi çocuklarımıza öğretmek en büyük sorumluluğumuz. YÖREX’le milli değerlerimize sahip çıkıyor, yerel kalkınmaya destek oluyoruz. Bizde Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte yöresel değerlerin coğrafi işaretini alarak bunların katma değerini artırıyor, ticari değer kazandırıyoruz. Ayrıca üreticilerle perakendecileri bir araya getirerek yerel ürünlerin ülke çapında pazarlanmasına ve satılmasını yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla bu önemli organizasyona tüm kamu kurumlarımızın da buraya destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

ODALARIN VE BORSALARIN EMEĞİ BÜYÜK

Oda ve borsaların YÖREX’e sahip çıkarak, markalaşmasında büyük emeği olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Oda borsalarımız sayesinde bu işin ülke çapında tanıtımı ve yayılması sağlandı” dedi. Yöresel ürünlerde kadın emeğinin büyük olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, “YÖREX’te giderek artan şekilde kadın girişimcileri görüyoruz. Buraya en çok kadınlar sahip çıkıyor, yerel kalkınmaya öncülük ediyorlar. Kadın girişimcilerimizle iftihar ediyorum” diye konuştu.

ANTALYA CESARET GÖSTERDİ

YÖREX’in cesaret gerektiren bir girişim olduğunu ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Antalya cesaret gösterdi ve bu işe sahip çıktı. Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini Antalya'da buluşturmayı başardı. Bu müthiş vizyonu gösteren ve her sene bu organizasyonu daha da geliştirip büyüten Antalya Ticaret Borsamız Başkanı Sayın Ali Çandır’la iftihar ediyor, kendisini, ekibini ve tüm emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.