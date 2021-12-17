TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan 'acil önlem' çağrısı

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle bugün piyasaya beşinci kez müdahale etti. Müdahale doların 17'yi euronun ise 19 seviyesini aşması sonrasında geldi.

Türk lirasında durdurulamayan değer kaybının ardından iş dünyasından da peş peşe açıklamalar geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasaların istikarar kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor.



Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) December 17, 2021

TCMB'nin müdahalesinin ardından değerlendirmede bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz. — Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) December 17, 2021

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Twitter paylaşımında, "Merkez Bankası açıklaması sağlıksız fiyat oluşum nedeni ile müdahale edilmiştir, dün faiz indirirken belli değilmiydi. Önümüzü görmek istiyoruz inen faiz bankalara yansımıyor maliyetleri arttırıyor" dedi.