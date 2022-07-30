TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’dan bankalara iş dünyasına destek çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları vergi ödül töreninde konuştu.

Bankalara iş dünyasına destek olunması noktasında çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, son günlerde üyelerinden finansman noktasında talepler geldiğine dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, devamında şunları söyledi: “Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz. Biz onların karına laf etmiyoruz. Tarihlerinin en büyük karını ediyorlar. Biz onlara laf etmiyoruz. Özellikle özel sektörün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmalarını bekliyoruz.”

“Yüz bin dosyanın yüzde 70'i çözüldü”

Konuşmasında ticari davalara da değinen ve ticari davaların Türkiye'de 4 yıl sürdüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, "Alacağımızı 4 yıl sonra alabiliyoruz. TOBB Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'ni açtık. Batı'da Amerika, İngiltere, Kanada'da var. Ticari davayı iki tüccar anlar. Bizim kültürümüzde ahilik geleneğinde var. Bizdeki iyi örnekleri Batı almış. Şimdi bize arabuluculuk diye pazarlıyor. Bizim kültürümüzde içimize sinen bir şey var, arabulucu girer işi çözer. Ahilik, loncalık var. Hükümetimiz bunun yasasını çıkardı helalleşiyoruz. Yüz bin dosyanın yüzde 70'i çözüldü. Üç ayda çözüldü. Masrafı mahkemelerin yarısı. Üç ayda sonuç alıyor. Hayırlı bir işin açılışını yaptık." diye konuştu.

Pandemi sürecinde hükümet ile uyumlu çalıştıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Uluslararası iş dünyası örgütlerinde üyeyim. Türk iş dünyası kadar pandemi dönemini daha az hasarla atlatan bir iş dünyası yok. Bu süreci en az hasarla biz atlattık. Sahadan sıkıntıyı alıp yukarı ulaştırmak çözüm üretiyor. Pandemi döneminde dertlerimize tercüman oldular. Sizlerin yaşadığı sorunları ve önerilerinizi topladılar. Pandemide 220 talepte bulunduk bunların yüzde 97'si çözüldü.” değerlendirmesinde bulundu

Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un Türk insanının çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu otomobil olduğunu ve 29 Ekim'de fabrikasının Gemlik'te açılacağını aktardı.