TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'dan kısa çalışma ödeneği çağrısı
Pandemi sürecinde firmaların sıkıntılarının arttığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması için çağrıda bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.