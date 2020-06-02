TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Dünya Fuarcılık Günü mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 3 Haziran Dünya Fuarcılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, salgından olumsuz etkilenen fuarcılık sektörünün ekonomi için hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha görüldüğünü, üretimin satışa dönüşmesi ve ekonominin büyütülmesi noktasında sektörün hayati rol üstlendiğini belirtti.

Binlerce kişinin istihdam edildiği fuarcılık sektörünün, aynı zamanda işsizlikle mücadeleye çok önemli katkı sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Ayrıca fuarlar, yapıldıkları şehirlerin turizm, otelcilik, ulaşım, ikram, lojistik gibi birçok farklı sektörüne olumlu yönde katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının fuarcılık sektöründeki birçok bileşeni de tehlikeye soktuğunu ve tecrübe edilen olumsuz koşullar nedeniyle 16 Mart-1 Temmuz dönemindeki fuarların ertelendiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemde alınan koruma önlemlerinden fazlasıyla etkilenen fuarcılık sektörümüzün, devletimizin destekleri ve Birliğimiz girişimleriyle en kısa sürede eski günlerine döneceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, salgının her sektöre olduğu gibi fuarcılık sektörüne de yeni bir düzen getirmesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek yeni düzen nasıl olursa olsun fuarlar ekonominin kalkınması için oynadığı rolü kaybetmeyecektir. Fuarların tekrar başlamasıyla ekonomik hayatın kalkınacağı muhakkaktır. Uluslararası Fuarlar Birliği tarafından bu yıl için belirlenen ve Dünya Fuarcılık Günü'nün 'Fuarlar, ekonomiyi yeniden yapılandırmanın anahtarı' ana temasına kesinlikle katılıyor ve bu mesajın pandemi sonrası normalleşme sürecinde ana strateji olarak benimsenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Türkiye'de fuarcılık endüstrisinin gelişmesi için çalışan ülkemizdeki fuar şirketlerinin Dünya Fuarcılık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."