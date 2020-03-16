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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan şirketlere: Sıkıntılarınızı odalara iletin

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan şirketlere: Sıkıntılarınızı odalara iletin
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ANKARA (DÜNYA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin, şirketlerin yaşadıkları sıkıntıları, bağlı bulundukları odalara bildirmelerini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan  Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar oda ve borsalardan gelen önerileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ilettiklerini belirterek, sorunları aktarmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, içinde bulunulan sürecin istişare ile atlatılacağını ifade ederek, “Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz” dedi.

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Kaynak: AA

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