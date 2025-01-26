TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Daha az kredili daha çok sermayeli kaynak gerek

Giresun Ticaret ve Sa­nayi Odası'nda dü­zenlenen "Karade­niz Oda ve Borsa Bölge" top­lantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki daralmanın etkisiyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Yüksek enflasyonla mücade­lenin, ekonomi yönetiminin ilk önceliği olduğunu akta­ran Hisarcıklıoğlu, bu neden­le para ve kredi politikaların­da sıkılaştırma uygulandığı­nı dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, kredi hacminin daralması ve faizlerin yüksek olmasının iç piyasayı da etkilediğine deği­nerek, “Mal ve nakit akışıyla birlikte ekonomideki büyüme yavaşlıyor.

Öte taraftan hem dünya pazarlarındaki yavaş­lama, hem de Türk lirasında­ki reel değerlenme ihracata olumsuz yansıyor. Son birkaç aydır yıllık bazda ihracat ye­rinde sayıyor. Demek ki bu ye­ni ortama uyum sağlamamız gerekiyor. Maliyet kontrolle­rine ve daha verimli çalışma­ya odaklanmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar daha az kredi ve daha çok serma­ye şeklinde bir kaynak yapı­sı kurmamız gerekiyor” dedi.

“Döviz açığı geçen senenin yarısına düştü”

Makro ekonomik olumlu gelişmeler yaşandığına işa­ret eden Hisarcıklıoğlu, "Ge­leceğe dönük moralimizi yük­sek tutmak anlamında bunları da göz ardı etmemeliyiz. Enf­lasyonda gerileme sinyalle­ri güçleniyor. Buna paralel şe­kilde faiz oranlarında da geri­leme başladı. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı geçen se­nenin yarısına düştü. Döviz kurlarında dalgalanma azal­dı ve Türk lirası istikrara ka­vuştu” değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yurt içinde dövize kayışın son bul­duğunu, ülke kredi notunun da artmaya devam ettiğini hatır­latarak, “Elbette az önce dedi­ğim gibi piyasa da pek çok sı­kıntılar var. Bunları devamlı takip ediyor ve ilgili yerlere ile­tiyoruz. Son 3 ayda Cumhur­başkanı Yardımcımızla, Ma­liye, Ticaret, Çalışma, Enerji, İçişleri, Tarım Bakanlarımız­la ve TCMB Başkanıyla bir araya geldik.

Sizlerden gelen şikâyetleri, talepleri ve öneri­lerimizi kendilerine anlattık. Özetlemek gerekirse, KOBİ’le­rin finansmana erişiminde ya­şanan sıkıntılardan bahsettik. Bunun zincirleme etkiyle tüm ekonomiye yayıldığını söyle­dik. KOBİ’ler, ticari kredi ar­tışına getirilen kısıtlamaların dışında tutulsun dedik. Ayrı­ca ticari kredi kartlarının da, kısıtlamalara tabi olmamasını istedik” diye konuştu.

İhracat yapan firmalara ye­ni destekler bulmaları gerek­tiğine işaret eden Hisarcık­lıoğlu, şunları kaydetti: "Diğer taraftan istihdam üzerinde maddi ve mevzuat kaynak­lı yükler devam ediyor. Mev­zuattaki katılıklar istihdamı zorlaştırıyor ve adeta ceza­landırıyor. Dünyadaki en katı istihdam mevzuatına sahibiz.

Zorunlu istihdam uygulama­ları da muhakkak gözden ge­çirilmeli. Fahiş fiyat ve stok­çuluk konusundaki sıkıntılar da devam ediyor. Bunlara mu­hakkak net bir tanım getiril­meli. İş aleminin tamamı zan altında bırakılmamalı."