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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Daha az kredili daha çok sermayeli kaynak gerek

Enflasyonda gerileme sinyalleri güçlendiğini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Buna paralel şekilde faiz oranlarında da gerileme başladı. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı geçen senenin yarısına düştü” dedi.

Dünya Gazetesi
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Giresun Ticaret ve Sa­nayi Odası'nda dü­zenlenen "Karade­niz Oda ve Borsa Bölge" top­lantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki daralmanın etkisiyle zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Yüksek enflasyonla mücade­lenin, ekonomi yönetiminin ilk önceliği olduğunu akta­ran Hisarcıklıoğlu, bu neden­le para ve kredi politikaların­da sıkılaştırma uygulandığı­nı dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, kredi hacminin daralması ve faizlerin yüksek olmasının iç piyasayı da etkilediğine deği­nerek, “Mal ve nakit akışıyla birlikte ekonomideki büyüme yavaşlıyor.

Öte taraftan hem dünya pazarlarındaki yavaş­lama, hem de Türk lirasında­ki reel değerlenme ihracata olumsuz yansıyor. Son birkaç aydır yıllık bazda ihracat ye­rinde sayıyor. Demek ki bu ye­ni ortama uyum sağlamamız gerekiyor. Maliyet kontrolle­rine ve daha verimli çalışma­ya odaklanmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar daha az kredi ve daha çok serma­ye şeklinde bir kaynak yapı­sı kurmamız gerekiyor” dedi.

“Döviz açığı geçen senenin yarısına düştü”

Makro ekonomik olumlu gelişmeler yaşandığına işa­ret eden Hisarcıklıoğlu, "Ge­leceğe dönük moralimizi yük­sek tutmak anlamında bunları da göz ardı etmemeliyiz. Enf­lasyonda gerileme sinyalle­ri güçleniyor. Buna paralel şe­kilde faiz oranlarında da geri­leme başladı. Cari açık, yani ülkenin döviz açığı geçen se­nenin yarısına düştü. Döviz kurlarında dalgalanma azal­dı ve Türk lirası istikrara ka­vuştu” değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, yurt içinde dövize kayışın son bul­duğunu, ülke kredi notunun da artmaya devam ettiğini hatır­latarak, “Elbette az önce dedi­ğim gibi piyasa da pek çok sı­kıntılar var. Bunları devamlı takip ediyor ve ilgili yerlere ile­tiyoruz. Son 3 ayda Cumhur­başkanı Yardımcımızla, Ma­liye, Ticaret, Çalışma, Enerji, İçişleri, Tarım Bakanlarımız­la ve TCMB Başkanıyla bir araya geldik.

Sizlerden gelen şikâyetleri, talepleri ve öneri­lerimizi kendilerine anlattık. Özetlemek gerekirse, KOBİ’le­rin finansmana erişiminde ya­şanan sıkıntılardan bahsettik. Bunun zincirleme etkiyle tüm ekonomiye yayıldığını söyle­dik. KOBİ’ler, ticari kredi ar­tışına getirilen kısıtlamaların dışında tutulsun dedik. Ayrı­ca ticari kredi kartlarının da, kısıtlamalara tabi olmamasını istedik” diye konuştu.

İhracat yapan firmalara ye­ni destekler bulmaları gerek­tiğine işaret eden Hisarcık­lıoğlu, şunları kaydetti: "Diğer taraftan istihdam üzerinde maddi ve mevzuat kaynak­lı yükler devam ediyor. Mev­zuattaki katılıklar istihdamı zorlaştırıyor ve adeta ceza­landırıyor. Dünyadaki en katı istihdam mevzuatına sahibiz.

Zorunlu istihdam uygulama­ları da muhakkak gözden ge­çirilmeli. Fahiş fiyat ve stok­çuluk konusundaki sıkıntılar da devam ediyor. Bunlara mu­hakkak net bir tanım getiril­meli. İş aleminin tamamı zan altında bırakılmamalı."