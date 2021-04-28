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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Matrah artırımı ve stok affı talepleri öne çıkıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kapanın işyerlerine destek ile SGK gibi ödemelerin ertelenmesinin yanı sıra matrah artırımı ve stok affı taleplerinin ön plana çıktığını söyledi.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA(DÜNYA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla yaşanan sıkıntılara ilişkin istişare süreçlerinin devam ettiğini belirterek, matrah artırımı ve stok affı taleplerinin öne çıktığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hisarcıklıoğlu, TOBB İç Anadolu ve Karadeniz Bölge toplantısında oda ve borsa başkanlarıyla yaşanan sıkıntıları görüştüklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, kapanın işyerlerine destek, kamuya olan vergi SGK gibi ödemelerin ertelenmesi ve hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar yanı sıra matrah artırımı ve stok affı taleplerinin ön plana çıktığını söyledi.

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