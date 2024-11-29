TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 'büyüme' uyarısı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜİK'in açıkladığı büyüme verilerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesi korunmalı" ifadelerini kullandı.
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2.1 büyürken, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı. Sanayide ise yıllık yüzde 2.2'lik bir küçülme gözlendi.
'Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesi korunmalı'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da, büyüme verilerini değerlendirdi.
"Piyasalarda durgunluğun kalıcı hale gelmesi ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması ile mümkün olabilir." diyen Hisarcıklıoğlu, üretim maliyetletlerine, KOBİ'lerin ayakta kalmasına, rekabet gücüne dikkat çekerek, el ve akıl birliğinin önemini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımı şöyle;