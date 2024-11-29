TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 'büyüme' uyarısı

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2.1 büyürken, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı. Sanayide ise yıllık yüzde 2.2'lik bir küçülme gözlendi.

'Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesi korunmalı'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da, büyüme verilerini değerlendirdi.

"Piyasalarda durgunluğun kalıcı hale gelmesi ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması ile mümkün olabilir." diyen Hisarcıklıoğlu, üretim maliyetletlerine, KOBİ'lerin ayakta kalmasına, rekabet gücüne dikkat çekerek, el ve akıl birliğinin önemini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımı şöyle;