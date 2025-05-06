Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vergi denetimine karşı olmadıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, vergi sisteminin adil ve şeffaf olması gerektiğine de vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamada, bütün organize sanayi bölgesi giriş çıkışlarına ve bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacaklarını duyurmuştu.

"Her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak..."

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, her işletmenin kapısına vergi memuru koyarak vergi gelirlerinin artırılamayacağını belirtti:

"Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz.

Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz."

Vergi denetimine karşı değiliz.



Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz.



Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı.



Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz.… — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) May 6, 2025

Şimşek duyurdu: 'OSB'lerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyulacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı bir televizyon programında bütün organize sanayi bölgesi giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacaklarını açıklamıştı.

Şimşek, "Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.