TOBB Başkanı’ndan bankalara çağrı: Faiz indirimleri kredilere acil yansıtılmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hi­sarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirime ilişkin değerlendirmelerde bulu­narak, kredi faizlerinin aynı hızda gerilememesini eleştirdi. Hisar­cıklıoğlu, sosyal medya hesabın­dan yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 38’e indirdiğini hatırlatarak, bu adımı reel sektör açısından doğru ve yerinde bulduklarını ifade etti.

“Bankalar KOBİ'lerden yüzde 50-55 faiz istiyor”

Faiz indirimlerinin devam et­mesi gerektiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Merkez Banka­sı politika faizini yüzde 38’e in­dirdi. Reel sektör açısından doğ­ru ve yerinde bulduğumuz bu adı­mın, önümüzdeki dönemde de enflasyondaki gerilemeye para­lel şekilde sürmesini arzu ediyo­ruz” değerlendirmesinde bulun­du. Politika faizindeki düşüşün kredi piyasasına yeterince yan­sımadığını vurgulayan Hisarcık­lıoğlu, bankaların mevduat faizle­rini hızlı biçimde aşağı çektiğini ancak kredi faizlerinde aynı hızın görülmediğini dile getirdi. Hisar­cıklıoğlu, “Politika faizi düşüyor, bankalar mevduata verdikleri fa­izi de düşürüyor ama kredi faizi aynı hızla inmiyor. Ortalama ti­cari kredi faizi yüzde 48 seviye­sinde. KOBİ’lerden istenen kredi faizi ise yüzde 50-55 bandında” ifadelerini kullandı. Bankalara çağrıda bulunan TOBB Başkanı, “Bankalarımızdan, fonlama ma­liyetlerindeki düşüşü kredi faiz­lerine aynı şekilde ve daha fazla gecikmeden yansıtmalarını bek­liyoruz” dedi.