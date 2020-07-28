TOBB ETÜ Taşkent’te

28 Temmuz 2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Özbekistan Taşkent'te üniversite kuracağını söyledi. Üniversitenin kurulmasıyla ilgili gerçekleştirilen video konferansta konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in 2019 yılında yaptığı çalışma ziyaretinde TOBB'a önemli görevler verdiğini hatırlattı. Bunlardan en önemlisinin TOBB ETÜ Taşkent Şubesinin açılması olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, “TOBB ETÜ Taşkent; Özbekistan Eğitim Bakanlığı, Taşkent Ekonomi Üniversitesi, Özbekistan TSO ile birlikte kurulmaktadır” dedi.

TOBB ETÜ ile benzer müfredata sahip olacak üniversitede ilk etapta Uluslararası Girişimcilik Programı ile E-ticaret ve Teknoloji Yönetimi Programlarının uygulanacağı bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilik ve e-ticaret, bugünkü küresel ekonomide, en çok öne çıkan konulardır. Özbekistan ise, Asya coğrafyasının kalbidir. Hem kültürel ve iktisadi olarak, Orta Asya'nın parlayan yıldızıdır” diye konuştu.

Genç nüfusa sahip olan Özbekistan'ın bölgenin yüksek potansiyel barındıran ülkelerinin başında geldiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Günümüzde 35 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusu, tarihi birikimi, stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve gelişen sanayisi ile Özbekistan'ın müthiş bir gelecek vadettiğine de inanıyorum. Dolayısıyla, küresel ekonomiler yeniden şekillenirken, Özbekistan, tüm bu coğrafyada, girişimciliğin merkezi olmaya en uygun konumda olan ülkedir” ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye iş dünyası olarak Özbekistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sak ise şimdiden Taşkent'te kurulan üniversite için 200 başvuru aldıklarını bildirdi.