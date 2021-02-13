TOBB Filistin'de organize sanayi bölgesi kuracak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek.
AA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Filistin'de organize sanayi bölgesi kurmasına izin verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TOBB'un iştiraki olan TOBB BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri AŞ, Filistin'in Cenin şehrinde organize sanayi bölgesi kurabilecek.