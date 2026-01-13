Google Haberler

TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Özer Matlı: Öngörülebilirlik reel sektöre ivme kazandıracak

Özer Matlı, ekonomi yönetiminin projeksiyonunun piyasalar açısından yol gösterici olduğunu belirterek, finansal koşullardaki iyileşmenin üretim, yatırım ve istihdam kararlarını hızlandıracağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) Ge­nel İdare Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası (Bur­sa TB) Yönetim Kurulu Başka­nı Özer Matlı, Yönetim Kurulu, Genel İdare Kurulu, Strateji Ge­liştirme Yüksek Kurulu ve Yük­sek Koordinasyon Kurulu Müş­terek Toplantısı sonrası değer­lendirmelerde bulundu. Özer Matlı, değerlendirmesinde eko­nomi yönetiminin reel sektör­le kurduğu güçlü diyalogdan memnuniyet duyduklarını be­lirterek, “Hazine ve Maliye Ba­kanımızın finansmana erişimin kolaylaşacağına ve enflasyonun düşeceğine dair açıklamala­rı, reel sektör için beklentileri güçlendiren bir mesaj niteliğin­dedir. Piyasalardaki iyileşme işletmelerimizin nakit akışını rahatlatacak, istihdam kararla­rını hızlandıracaktır” dedi.

“Ekonomiye dair projeksiyonlar yol gösterici”

Toplantıda, küresel ve ulu­sal ekonomik gelişmelerin yanı sıra iş dünyasının sahada kar­şılaştığı temel meselelerin ve beklentilerin kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Başkan Özer Matlı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in pay­laştığı projeksiyonlara dikkat çekti. Matlı, “Sayın Bakanımı­zın yapılan çalışmalar hakkın­da bilgilendirmesi sonucu, önü­müzdeki kısa süreç içerisinde enflasyonun yüzde 19,5, yüzde 20 seviyelerine düşeceği ve bu­na bağlı olarak kredi faizlerinin de yüzde 25’ler bandına inmesi yönünde ortaya çıkan öngörü­lerimiz, reel sektörümüz açısın­dan bizleri motive etmiştir” di­ye konuştu.

“Piyasaların rahatlaması üretim kararlarını hızlandırır”

Ekonomideki yeni yol hari­tasının üretim odaklı büyüme­yi destekleyeceğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, bütçe disip­lini ve kamu borçlanmasının azaltılmasıyla birlikte banka­ların özel sektöre yönelik para arzını artırmasını bekledikle­rini söyledi. Hazine ve Mali­ye Bakanı Mehmet Şimşek’in paylaştığı veriler doğrultusun­da piyasaların finansal anlam­da rahatlamayı birkaç ay içeri­sinde hissedeceğini düşündük­lerini ifade eden Başkan Matlı, “Bu tablo, üretim yapan, istih­dam sağlayan ve ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen reel sek­tör açısından daha öngörülebi­lir, dengeli ve destekleyici bir ekonomik ortamın oluşacağı­na işaret etmektedir. Finansal koşullardaki iyileşmenin, işlet­melerimizin nakit akışını ra­hatlatacağına; yatırım, üretim ve istihdam kararlarını hızlan­dıracağına inanıyoruz” ifadele­rini kullandı.

“İstikrar vurgusu güveni pekiştiriyor”

Ekonomi yönetimi ile iş dün­yası arasındaki güçlü diyalog ve istişare kültürünün sürdürül­mesinin, atılan adımların sa­hadaki karşılığını artırdığını vurgulayan Başkan Özer Mat­lı, şunları kaydetti: “İstikrarı önceleyen ve enflasyonla mü­cadeleyi kararlılıkla sürdüren bu yaklaşımın, önümüzdeki dönemde iş dünyamızın moti­vasyonunu ve geleceğe olan gü­venini daha da pekiştireceği­ne inanıyorum. Son dönemde daralmanın en çok hissedildi­ği başta tekstil gibi sektörlerle ilgili birtakım destek çalışma­larının olacağı beklentisi, eko­nomik sıkılaşmanın yarattığı gerginliği devlet ve özel sektör iş birliğiyle çözecektir. Ekono­mik istikrarın sağlanarak sür­dürülebilir kılınması yönünde iş dünyası ve kamu el ele vere­rek bu başarıyı sağlayacaktır. İş dünyası olarak bizler bugü­ne kadar olduğu gibi üretme­ye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve ülkemizin sür­dürülebilir büyümesine kat­kı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kaynak: DÜNYA - BURSA
