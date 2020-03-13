TOBB haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmasını işletiyor

13 Mart 2020

ANKARA (DÜNYA)- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ildeki oda ve borsa başkanlarına bir yazı göndererek, haksız fiyat artışına karşı disiplin mekanizmalarının harekete geçirilmesini istedi.

Konuyu sosyal medya hesabından da duyuran Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi.

Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 81 ildeki 365 oda ve borsamızdan disiplin mekanizmalarını çalıştırmalarını ve hak ettikleri cezaları vermelerini istedik. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.