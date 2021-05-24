TOBB ile Sahibinden'den eğitim için iş birliği

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve sahibinden.com ile eğitim alanında yaptıkları iş birliğiyle emlak danışmanları ve ikinci el araç ticareti yapan üyelere verilen hizmetleri bir adım daha öteye taşıdıklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamlayamadıkları zorunlu eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu iş birliğinin video konferansla gerçekleştirilen tanıtımında, emlak danışmanlığı ve ikinci el araç ticaretinin, perakende sektörünün can damarı olduğunu dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının önce ikinci el araç alım satım ve emlak danışmanlığı sektörlerine ilişkin düzenlemeler yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (TOBB MEYBEM) aracılığıyla emlak danışmanları ve ikinci el araç ticareti yapan üyelerin mesleki yetkinliğini ölçtüklerini, sınavda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verdiklerini kaydetti.

"35 binin üzerinde vatandaş, mesleki yeterlilik belgesine hak kazandı"

Bugüne kadar TOBB MEYBEM aracılığıyla 35 binin üzerinde vatandaşın, anılan sınavlarda başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Lansmanını yaptığımız projeyle emlak danışmanlarımız ve ikinci el araç ticareti yapan üyelerimize verdiğimiz hizmetleri bir adım daha öteye taşıyoruz. Pandemi nedeniyle erişemedikleri ve tamamlayamadıkları zorunlu eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz. TOBB ETÜ ve sahibinden.com iş birliğinde, emlak danışmanlığı için 100 saat, ikinci el araç alım satımı için ise 35 saatlik eğitim programlarımızı online platformda ve ücretsiz olarak sunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Hisarcıklıoğlu, zorunlu eğitimleri tamamlayanların yetki belgesini alabildiklerini ve faaliyetlerine devam edebildiklerini belirterek, dünya çapında yaşanan dönüşümün teknolojiyi kullanma becerilerine sahip çalışanlara olan talebi artırması nedeniyle eğitim programına dijital pazarlama becerilerini de dahil ettiklerini bildirdi.

"Emlak ile otomotiv her zaman yatırımcıların gözdesi oldu"

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da üniversite unvanında "teknoloji" sözcüğünü kullanan ilk vakıf üniversitesi olduklarını belirterek, kampüste özellikle teknolojiye dayanan yenilikçi bir ortam oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'deki emlak ile otomotiv sektörünün, canlılıklarını koruyup geliştirerek salgın döneminde de iyice ön plana çıktığını anlatan Sarınay, "Bu sektörlerin ürünleri, hem kullanım hem de yatırım amaçlı olmaları sebebiyle her zaman yatırımcıların gözdesi olmuştur. Konut sektörümüz, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancıların da kalıcı ve sürekli ilgisine sahiptir. Taşıt araçları, Türk insanı için ilk akla gelen uzun vadeli yatırım araçlarından biridir." açıklamasında bulundu.

"Mesleki eğitimler için herhangi bir ön koşul yok"

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş ise "Projenin, sanayi ve üniversite iş birliği için çok güzel de bir örnek de oluşturduğuna inanıyoruz. Bu iş birliğimiz sayesinde emlak danışmanları, araç ticareti yapan profesyonellerin uzmanlaşması ve yeni girişimcilerin yetişmesi için mesleki uzmanlık eğitimleri hayata geçecek." ifadesini kullandı.

Mesleki uzmanlık eğitimleri için herhangi bir ön koşulun bulunmadığını bildiren Ertaş, "Emlak danışmanlığı veya araç ticareti yapan, yapmak isteyen herekse açık olan eğitimler ücretsiz olarak sunulacak." diye konuştu.