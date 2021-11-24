TOBB ile Visa'dan kadın girişimcilere destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, kadın girişimciler için yeni bir teşvik programı hazırladı.

COVID-19 salgını döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek ve tüketicilerin ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmek üzere hayata geçirilen "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasının devamı niteliğinde olan çalışma ile 1000 kadın girişimciye satışlarını artırmak amacıyla kartlı ödemeyi kolaylaştırmak için POS cihazı desteği sağlanacak.

Avrupa KOBİ Haftası için geliştirilen kampanya, kadın girişimcilerin nakit ile ödemeyi tercih etmeyen kart sahiplerine de ulaşabilmesi hedefiyle, işletmelerinin kartlı ödemeyi kabul etmesini kolaylaştırmayı ve bu yolla Türkiye'de kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor.

31 Aralık'a kadar başvuru imkanı

Kadın girişimciler, kampanyadan yararlanmak için KOBİ'lerin dijitalleşme konusunda kapsamlı ürün, hizmet ve eğitimlere erişebildikleri Akıllı KOBİ Platformu üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın alan 1000 kadın girişimci kampanyadan yararlanabilecek.

"akillikobi.org.tr/pos-destegi/" adresinde yer alan kriterler doğrultusunda teşvik almaya hak kazanan kadın girişimciler yeni yıl ile birlikte bu destekten faydalanabilecek.

"Tüm kadın girişimcileri destekten yararlanmaya davet ediyorum"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, nüfusun yarısı kadınken, çalışma hayatının 3'te 1'ini kadınların oluşturduğunu aktararak, "Girişimcilere baktığımızda ise her 10 girişimciden 1'i kadın girişimci oldu. Bu oran geçmişte yüzde 4'tü, bugün geldiğimiz noktada yüzde 10 seviyesine ulaşabildik. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların ekonomiye daha çok entegre olması gerekiyor. Girişimciler arasındaki kadın sayısının artması gerekiyor. İşte bu vizyonla kadın girişimciliğini artırmak amacıyla 2007 yılında 81 ilde örgütlü olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulunu kurduk. Ülkemizde kadın girişimci sayısının artışında şüphesiz ki TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun payı var." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, kartla ödeme eğiliminin COVID-19'un da etkisiyle son dönemde ciddi oranda arttığını bildirerek şunları kaydetti:

"TOBB ve Visa olarak vereceğimiz POS cihazı desteği ile ticaret ve üretim için yola çıkan kadın girişimcilerin kartla ödeme kabul etmesini de sağlayarak daha çok satış yapabilmelerine destek olmak istiyoruz. Böylelikle TOBB ve Visa olarak Akıllı KOBİ Platformu, 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyası ve kartlı harcamalar raporlarının ardından yeni bir iş birliğini daha hayata geçirmiş oluyoruz. 2021 yılında işletmelerini faaliyete geçiren tüm kadın girişimcileri bu destekten yararlanmaya davet ediyorum."

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de Visa olarak, kadın girişimcilerin işlerini büyütebilmeleri için pek çok başlık altında destek verdiklerine ve mentorlük desteği sağladıklarına işaret ederek, "Şimdi de pandemi döneminde küçük işletmeleri desteklemek üzere TOBB ile birlikte hayata geçirdiğimiz Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder kampanyamızın kapsamında, kadın girişimcilere kart kabulü konusunda destek olmak istedik. Tüm kadın girişimcilerimizi Akıllı KOBİ Platformu üzerinden başvuruya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.