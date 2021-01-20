TOBB Kanunundaki değişiklikler yönetmeliğe işlendi

5174 sayılı TOBB Yasası’nda daha önce yapılan değişiklikler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında yönetmeliğine eklendi.

Buna göre, oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanabilmek için en az iki yıllık kayıtlılık şartı getirildi. Yönetmeliğin eski halinde oy kullanabilmek için oda ve borsaya üyelik yeterliydi. Ayrıca TOBB Yönetim Kurulu’nun 14 olan üye sayısı da 20’ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin 10’uncu maddesindeki değişiklikle, oda ve borsa organ seçimlerinin ertelenmesinin, birlik seçimlerinin zamanında yapılmasını engellemeyeceği hükmü getirildi. Yönetmeliğin eski halinde, oda borsa organ seçimlerinin durdurulması veya iptali halinde bile birlik seçimlerinin zamanında yapılması öngörülüyordu. Son seçimli genel kurulunu 2018’de yapan TOBB’un bundan sonraki ilk seçimli genel kurulu 2022 yılında yapılacak.