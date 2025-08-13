TOBB Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nefes Kredisi kapsamında bir ayda 23 bin 515 firmaya yaklaşık 30 milyar lira kredi sağlandığını bildirdi.

TOBB’dan yapılan açıklamada, KOBİ’lerin finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla temmuz ayında başlatılan Nefes Kredisi kapsamında, Kredi Garanti Fonu öz kaynak kefaleti ve 8 banka işbirliğiyle yalnızca bir ayda belirlenen kredi limitine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu uygulamanın hayata geçmesinde gösterdikleri duyarlı ve yapıcı yaklaşımlar için Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e ve TCMB Başkanımız Fatih Karahan’a teşekkür ediyoruz. Nefes Kredisi’ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa ilave limit de hızla KOBİ’lerimizin kullanımına sunulacaktır” denildi.

TOBB, KOBİ’lerin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşmasının yatırım, üretim, istihdam ve ihracata doğrudan katkı sağlayarak ekonomiyi güçlendireceğini vurguladı.