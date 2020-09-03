TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkanlığı’na Ozan Acar seçildi

03 Eylül 2020

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan Türkiye E-Ticaret Meclisi başkanlığına Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar seçildi. Meclis başkan yardımcılığını ise Modanisa Genel Müdürü Sami Güzel yürütecek.

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen seçimin ardından meclis başkanlığı görevini GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı’dan devraldı.

E-ticaret sektörü olarak Türkiye’nin kalkınmasına bir çok kanaldan katkı sunduklarını belirten Ozan Acar, “Bölgesel kalkınmayı destekliyor, yeni istihdam olanakları ortaya çıkarıyor ve tüketici refahını arttırıyoruz” diye konuştu.

Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan tüm şirketlerin ve geniş toplum kesimlerinin faydalanmasını sağladıklarını da belirten Acar, şunları söyledi:

“Meclisimizin misyonu, sektörümüzün gelişmesini hızlandırarak, ekonomimize yaptığımız katkıları arttırmak. Bu misyonu, özel sektörün çatı kuruluşu TOBB’un bünyesinde, kamu kurumlarımızla işbirliği içinde ve sektörde ortak aklı hakim kılarak yerine getireceğiz. Sayın Öget Kantarcı’ya ve önceki dönem başkanlık divanına görev yaptıkları süre boyunca gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine hep birlikte sektörümüz için çalışmaya devam edeceğiz”