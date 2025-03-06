TOBB ve ASO'dan bankalara çağrı: KOBİ ve sanayiciler için finansman maliyeti azaltılmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası, son üç ayda politika faizini toplamda 750 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. Ancak TOBB ve ASO başkanları, bu indirimin ticari kredi faizlerine aynı oranda yansımadığına dikkat çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların mevduat faizlerine indirimi hızla yansıttığını ancak ticari kredi faizlerinde aynı durumun görülmediğini belirtti. "Bankalar ticari kredi faizlerini düşürmek için ne bekliyorlar? Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime, yatırıma ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz." dedi. Ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamaların ekonomide maliyetleri artırdığını, arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı oluşturduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, kredi büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise sanayicilerin finansmana erişim sorununa dikkat çekerek, "Merkez Bankasının faiz indirim döngüsünün devam etmesi oldukça önemli. Ancak bu indirimler aktarım mekanizması yoluyla ticari kredi faiz oranlarına yansımıyor. Bankalar, finansmana ulaşım sorunu derinleşen sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir." ifadelerini kullandı.

Ardıç, ticari kredi faizlerinin düşürülmesinin üretim, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Makroekonomik istikrarın sağlanması için finansman maliyetlerinin sanayici ve işletmeler için uygun seviyelere çekilmesi gerektiğini söyledi.