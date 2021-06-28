TOBB ve Google'ın işletmeler için eğitim programı başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Google, Türkiye'deki küçük işletmelerin dijitalleşmesine yönelik kullanıma sunduğu "Küçük İşletmeler için Google" platformu kapsamında eğitim programına başladı.

22 Haziran'da başlayan ve 3 hafta sürecek program kapsamında küçük işletmeler dijitalleşmelerine yönelik adımlarla ilgili eğitimler verilecek.

Program kapsamında küçük işletmeler, işletmelerini dijitale taşıması için gereken adımları, dijital varlıklarını güçlendirme ve internet üzerinden daha çok müşteriye ulaşma yöntemlerine dair bilgi sahibi olacak.

Ayrıca, eğitim sonunda yapılacak bilgi değerlendirme sınavında en yüksek başarıyı gösteren 100 işletmeye Google-Ideasoft e-ticaret paketi desteği verilecek.

Eğitimlere TOBB'un etkinlik sayfası http://webinar.tobb.org.tr üzerinden katılım sağlanabiliyor.