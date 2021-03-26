TOBB ve Visa küçük işletmelere destek için kampanya başlattı

ANKARA(DÜNYA)-Pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini destek olmak amacıyla TOBB ve Visa “Bir alışverişle çok şey fark eder” sloganı ile bir kampanya başlattı.

TOBB’dan yapılan açıklamada, kampanya kapsamında ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik edileceği kaydedildi.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin bel kemiğini KOBİ’lerin oluşturduğunu belirterek, pandemiden en çok etkilenen kesimlerin de yine küçük işletmeler olduğunu kaydetti.

Kontrollü normalleşme döneminde ekonomideki canlanmanın en önemli kaynağının tüketici harcamaları olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,

“Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum. Burada da küçük işletmeler büyük rol oynuyor. Küçük işletmeler, KOBİ’ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarları. Dolayısıyla bu canlanma esnasında da tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacak” dedi.

Kampanya ile tüketicilere yaptıkları alışverişlerle küçük işletmelere destek olabileceklerini vurgulayacaklarını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz” diye konuştu.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise küçük işletmelerin ekonomik hayatı olduğu kadar, toplumsal hayatı da zenginleştirdiğini söyledi. Visa olarak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmelerine önem verdiklerine değinen Tezel,

“Şimdi de, Visa’nın Avrupa’da 3 yıldır yürütmekte olduğu “Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder” kampanyasını TOBB iş birliğiyle ülkemizde hayata geçirerek küçük işletmelerden alışveriş yapmanın ekonomimize ve toplumumuza faydaları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.