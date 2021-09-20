TOBB-Visa’dan KOBİ'lere dijital dönüşüm daveti

TOBBOBB ve Visa KOBİ’lere dönüşüm desteği verecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa, dijitalleşmek isteyen KOBİ’ler için hayata geçirilen Akıllı KOBİ Platformu’nun hizmete açıldığını duyurdu. Platform, KOBİ’lerin dijital dönüşüm üssü olmayı hedefliyor. KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin yüzde 99,8’ini oluşturuyor, 11,5 milyon istihdam sağlıyor, 5,8 trilyon lira ciro gerçekleştiriyor. Diğer taraftan pandemi ile birlikte daha da artan dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ’leri etkiledi. Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ’ler ticari hayatlarına devam etmekte zorlandı. Bu doğrultuda TOBB ve Visa, Akıllı KOBİ platformunu hayata geçirdi. Teknoloji tedarikçileri ile KOBİ’leri tek bir çatı altında buluşturan platformun lansmanı gerçekleşti. Lansman, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel’in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

12 ana kategori, 80 başlık

Akıllı KOBİ, geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle buluşturan ilk platform olma özelliğine sahip. Akıllı KOBİ’yi ziyaret eden KOBİ’ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da sektörler bazında keşfedebilecek, bu ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. Ayrıca KOBİ’ler kendilerini dijitalleşme konusunda test edebilecek, seviyelerini görebilecek, isterse eğitim alabilecek. Böylelikle KOBİ’ler A’dan Z’ye dijitalleşme konusundaki tüm ihtiyacını Akıllı KOBİ platformunda karşılamış olacak. Akıllı KOBİ’nin mayıs ayında duyurulan ilk fazından bu yana dijitalleşmeye yönelik ürün ve hizmet sunan 800’e yakın tedarikçi platforma kayıt oldu. Bu şirketlerin sunduğu; bulut ve yapay zeka çözümleri, e-ihracat, sanal POS çözümleri, mobil geliştiriciler, veri analizi gibi hizmetler 12 ana kategoride toplam 80 başlık altında toplanıyor.

'Vergi teşviki kapsamına alınacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijital dönüşüm alanında yeni bir vergi teşvik programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla, KOBİ'lerimizin dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız" dedi. COVID-19’un hızlandırıcı etkisiyle çalışma biçimlerinin, iş ortamının, iş geliştirme süreçlerinin dönüşüme sahne olduğunu belirten Varank, salgının orta vadeli etkilerine karşı hazırlıklı olarak bu dönüşümün fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. KOBİ’ler için dijitalleşmenin bir ihtiyaçtan öte, bir zorunluluk haline geldiğini ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Akıllı KOBİ Platformu’nda teknoloji tedarikçileri ile KOBİ’leri tek bir çatı altında buluşturuyoruz. Akıllı KOBİ ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik tüm sektörler için dijitalleşme olanağı sunuyoruz. Akıllı KOBİ’ye kayıtlı teknoloji tedarikçilerini 1,5 milyon üyemiz ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de, "Akıllı KOBİ platformunun hizmet sağlayıcılar tarafından böylesi bir yoğun ilgiyle karşılanması doğru işi yaptığımızı gösteriyor. Visa olarak İşimi Yönetebiliyorum eğitimlerini de platforma dahil ettik. Eğitimleri tamamlayan ilk 50 KOBİ’ye dijitalleşme ve e-ticarete giriş paketini bedelsiz olarak sağlayacağız" dedi.