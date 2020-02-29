TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, İdlib'deki saldırıyı kınadı

29 Şubat 2020

Oktay ENSARİ - Hilal SÖNMEZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, İdlip’te yaşanan son gelişmelerin ardından, Kayseri’de baba ocağında yapılan yönetim kurulu toplantısı öncesi yaptığı ortak açıklamada, “Her zaman olduğu gibi, bir ve bütünüz. Bizler de iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız” dedi.

Kayseri Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya , birliğin yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy,Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, sözlerine ‘’TOBB Yönetim Kurulu ve Kayseri İli Odaları ve Borsaları olarak bugün karşınızdayız. Esasında TOBB Yönetimi olarak buraya gelmemizin nedeni, hem Yönetim Kurulu toplantımızı burada gerçekleştirmek, hem de Kuruldaki arkadaşlarımıza, Kayseri’yi ve Kayseri’nin dinamiklerini tanıtmak idi. Bu ziyareti aylar öncesinden planlamıştık. Ancak, perşembe gecesi İdlip’de askerlerimize yönelik bu alçak saldırı gerçekleşti. Biz de Kayseri’deki etkinliklerimizi iptal ettik.Bugün sadece TOBB Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz.’’ diyerek başladı. Hisarcıklıoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin Ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun.

Evet, hepimizin yüreği yanıyor, içimizde fırtınalar kopuyor.Türk milleti bu acı günü asla unutmayacak. Kahraman askerlerimiz, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir .Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de, bunun bedelini, fazlasıyla ödeyecek bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de, birlik ve beraberlik içinde hareket edecek, sabır ve dayanışma göstereceğiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Her zaman olduğu gibi, bir ve bütünüz. Bizler de iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Bu vatanı, canından çok seven kahraman askerlerimizle ve bu yüce milletin bir ferdi olmaktan da gurur duyuyoruz. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın’’

Hisarcıkoğlu ve TOBB yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri’deki Sanayi, Ticaret Odaları ve borsa başkanları ve yöneticileri daha sonra İdlip’te şehit olan, Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Develi ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

İş dünyasından İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı