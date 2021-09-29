TOBB'dan AFAD'a 50,5 milyon liralık yardım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bağlı oda ve borsalar tarafından doğal afetler için toplanan yardımlara ilişkin çek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'e takdim edildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan afetleri hatırlatan Bakan Soylu, yangın ve felaketi kampanyasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiğini kaydetti. "Toplam şu ana kadar 961 milyon 351 bin liralık bir yardım geldi." diyen Soylu, Katar'ın ve Kuveyt'in de kampanyaya destek verdiğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, orman yangınları ile sel afetleri için iş dünyası adına ellerini taşın altına koyduklarını, yaraların sarılmasına yardımcı olmak için 3 Ağustos'ta yardım kampanyası başlattıklarını aktardı. Bu kapsamda 81 ilden ayni ve nakdi yardımlar topladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Kampanyaya oda ve borsalar, sektör meclisleri, kadın ve genç girişimci kurumları, iş dünyası ve vatandaşlar iştirak etti. Toplanan nakdi yardımları bugün AFAD'a aktardık. Kampanya kapsamında 50,5 milyon lira toplandı.” dedi.

"Toplanan yardımlar 64,1 milyon liraya ulaştı"

Afetler dolayısıyla gerçekleştirdikleri yardımlardan bahseden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Arhavi'de meydana gelen sel dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Artvin Valiliğine 3,5 milyon lira, Antalya bölgesinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Antalya Valiliğine 5 milyon lira gönderdik. Bu kapsamda afet bölgelerine gönderilen ayni yardımların yaklaşık tutarı 13,6 milyon liradır. Afetlerin başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın genel toplamı 64,1 milyon liraya ulaştı."

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalar ile Türk iş dünyasını afetlere karşı hazır hale getirmek amacıyla da çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda TOBB bünyesinde oda ve borsa başkanlarıyla "Deprem-Afet Çalışma Grubu" oluşturduklarını bildirdi.