TOBB'dan elektrik fiyatlarında indirim çağrısı

İş dünyasının ana gündem maddelerinden birini elektrik faturalarında yaşanan yükseliş oluşturuyor. İşletme sahipleri ve esnaf kabaran elektrik faturalarından dertli... Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen 'yeni adım' açıklamasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu indirim çağrısı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikâyet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” ifadelerini kullandı.

Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü @ikalin1’ın açıklamaları olumlu bir gelişme.

Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) February 8, 2022

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını açıklamıştı.

Geçen hafta TESK Başkanı Palandöken de “Biriken borçlar nedeniyle yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Bu nedenle elektrikteki zamlar geri alınmalı" açıklamasında bulunmuştu.