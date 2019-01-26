TOBB'dan gümrüklere 500 milyon dolar yatırım

26 Ocak 2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un gümrük konusundaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk olarak 2002 yılında İpsala Gümrük Kapısı'nın modernizasyonunu üstlendiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ardından 2005 yılında kurulan iştirakleri Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ'nin (GTİ) aynı yıl Habur Sınır Kapısı'nın modernizasyonuyla faaliyetlerine başladığını ve sırasıyla Cilvegözü, Hamzabeyli, Kapıkule, Nusaybin, Esendere, Çıldır-Aktaş, Dilucu sınır kapıları ile Muratbey Gümrük Müdürlüğünü modernize ettiğini bildirdi.

TOBB eliyle şu ana kadar toplamda 10 gümrük kapısının modernizasyonunun tamamlandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, Kapıköy Gümrük Kapısı çalışmalarının bitirilmesiyle bu sayının 11 ulaşacağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, gümrük kapılarının modernizasyonun yanında, Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarına hizmet etmesi amacıyla 2 TIR parkı tesisinin de GTİ tarafından hizmete açıldığına değindi.

5,5 milyon araca hizmet

Hisarcıklıoğlu, GTİ'nin bugüne kadar modernize ettiği tesislere 500 milyon doların üzerinde yatırım yaptığına dikkati çekerek, her yıl gümrük tesislerinin bakım-onarım, aydınlatma ve bunun gibi operasyonel giderleri için ise 20 milyon doların üzerinde harcama yapıldığını belirtti.

Modernize edilen sınır kapılarında, saatler süren beklemelerin dakikalara indiğine ve kilometreleri bulan araç kuyruklarının önüne geçildiğine değinen Hisarcıklıoğlu, geçen yıl 5,5 milyon araca ve 19 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verildiğini aktardı.

Türkiye'nin en fazla TIR geçiş sayısına sahip sınırının, GTİ tarafından 2006 yılında işletilmeye başlanılan Habur Gümrük Kapısı olduğu ve geçen yıl 1 milyonun üzerinde TIR'ın bu tesisi kullandığı bilgisini paylaşan Hisarcıklıoğlu, Avrupa'ya açılan en önemli gümrük kapısı olan Kapıkule Gümrük Kapısı'nın da yılda 6 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptığını kaydetti.

İnşaatı devam eden kapılar

Hisarcıklıoğlu, 2009 yılında açılan Sarp Gümrük Kapısı'nın işletme süresi devam ederken, Türkiye ile Gürcistan arasında kimlikle geçiş uygulamasının başlamasıyla artan yolcu ve araç trafiğini karşılayacak şekilde kapasitesinin arttırılması talebi geldiğini belirterek, "Bu kapsamda mevcut proje revize edilerek, yeni bir gümrük kapısı inşaatı başlatıldı. Yenilenen Sarp Gümrük Kapısı ve İran ile artan ticarete olumlu katkı sağlayacak, inşaatı devam eden Kapıköy Gümrük Kapısı'nın da hizmete açılması planlanıyor. İpsala Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesine ilişkin sözleşme geçen yıl sonu itibarıyla imzalandı, bu kapımızı da bir an evvel yenileyerek, hizmete açacağız" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA