TOBB’dan “her sektörde kadın çalışan” seferberliği

Aynı zamanda OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi olan Öztürk, kurul olarak kadın girişimciliğini geliştirmek, girişimci kadın sayısını ve potansiyelini artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öztürk, kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliği konusuna da yöneldiklerine dikkati çekerek, "Şimdi diyoruz ki ‘Girişimci olmak için her şeyden önce kadının cesaretlenmesi, kendine güvenmesi, yetkin hale gelmesi ve istihdama girmesi lazım’ Kadınların çalışmanın nasıl olduğunu bilmesi, kendine güvenmesi lazım. Bunun için istihdam üzerinde duruyoruz” dedi.